Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что два танкера с российским дизельным топливом изменили курс. Представителя Кремля спросили, может ли это свидетельствовать о проблемах со сделкой по поставкам топлива.

«Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы не могут становиться публичными», — заявил Песков.

Ранее Financial Times сообщила, что два из первых трёх танкеров, перевозивших российское дизельное топливо и первоначально направлявшихся в США, изменили маршрут.

По данным издания, Leruo указал новым пунктом назначения Бразилию, а Talisman направился в Средиземное море и передаёт статус «for orders» — ожидание дальнейших распоряжений. FT трактует это как отсутствие на данный момент подтверждённого покупателя или порта разгрузки.

При этом ещё один танкер, Agioi Fanendes, продолжает двигаться в сторону США, хотя его конечный порт разгрузки также пока не подтверждён. Поэтому однозначно говорить о срыве договорённостей на основании изменения маршрута двух судов нельзя.