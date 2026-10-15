«По понятным причинам»: Кремль не назвал желающих купить российский дизель

В Кремле не стали раскрывать, какие страны помимо США заинтересовались покупкой российского дизельного топлива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что такую информацию не стоит предавать огласке.

«Вряд ли стоит об этом говорить публично, тоже по понятным причинам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что российским дизелем интересуются не только Соединённые Штаты, но и другие потенциальные покупатели. Конкретные страны он также не назвал.

По словам Новака, российское дизельное топливо востребовано на мировом рынке. Поставки планируется организовывать напрямую по коммерческим контрактам, а стоимость будет определяться в ходе переговоров между продавцами и покупателями.

Ранее Life.ru писал, что Россия планирует поставлять дизель в США и на другие мировые рынки напрямую по контрактам. Предварительно, в октябре Москва готова направить на экспорт дополнительные 300 тысяч тонн топлива, в ноябре — 500 тысяч, а в декабре — около миллиона тонн. В дальнейшем объёмы могут увеличиться до трёх миллионов тонн ежемесячно.