Не только США: За российским дизелем выстроилась очередь

Российским дизельным топливом заинтересовались сразу несколько стран помимо США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

По его словам, российское топливо остаётся востребованным на международном рынке, поэтому потенциальные покупатели есть и за пределами Соединённых Штатов.

«Российский дизель востребован во всём мире. Конечно, заинтересованы и другие потребители», — сказал Новак.

Какие именно государства проявляют интерес к закупкам и о каких возможных объёмах идёт речь, вице-премьер не уточнил.

Ранее Новак сообщал, что поставки российского дизеля на зарубежные рынки, в том числе в США, планируется осуществлять напрямую по коммерческим контрактам. Условия и цена топлива будут определяться в ходе переговоров продавцов с покупателями.

Россия рассчитывает постепенно наращивать экспорт. В октябре дополнительные поставки могут составить 300 тысяч тонн, в ноябре — 500 тысяч, а в декабре — около миллиона тонн. В дальнейшем объём способен вырасти до трёх миллионов тонн в месяц.

Ранее Life.ru рассказывал, как Россия и США начали переговоры о прямых поставках российского дизеля. После договорённостей Москвы и Вашингтона американский Минфин выдал специальную лицензию, разрешающую до 7 апреля 2027 года операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива. Российские компании тем временем начали обсуждать условия контрактов с потенциальными зарубежными покупателями.