Песков: Сделка по российскому дизелю поможет стабилизировать рынок нефти

Сделка по поставкам российского дизельного топлива на мировые рынки окажет положительное влияние на нефтяные цены, однако полностью стабилизировать ситуацию не сможет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя договорённости в энергетической сфере.

Представитель Кремля подчеркнул, что соглашение носит прежде всего экономический, а не дипломатический характер. По его словам, на мировом нефтяном рынке сохраняется давление сразу нескольких факторов, включая ограничения на экспорт значительных объёмов российских энергоресурсов.

Сейчас на международный рынок начинает поступать большое количество высвободившегося дизеля. Песков ожидает, что дополнительные поставки помогут улучшить ситуацию, хотя их будет недостаточно для полного восстановления стабильности.

Отдельно пресс-секретарь президента раскритиковал реакцию европейских государств. По его словам, они не только отказались приветствовать соглашение, но и выступили против него, подвергнув критике Дональда Трампа.

«Европа традиционно в последнее время проявляет себя как партия войны», — заявил Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз может попытаться помешать топливной сделке России и США. Песков допускал, что Брюссель способен использовать для этого новые санкции и другие ограничения. При этом российские и американские компании уже приступили к переговорам о поставках дизеля, а Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским топливом до 7 апреля 2027 года.