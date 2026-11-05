Песков подтвердил участие Лантратовой и Дмитриева во встрече с Меланией Трамп
Обложка © Telegram / lantratovaDOBRO, ТАСС / Владимир Гердо
Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев представят российскую сторону на встрече с первой леди США Меланией Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты напомнили представителю Кремля, что ранее участие российской делегации зависело от решения вопросов с американскими визами и логистикой, и спросили, удалось ли устранить возникшие сложности.
«Да, российская сторона действительно будет представлена Лантратовой и Дмитриевым», — ответил Песков.
Ещё 4 ноября Кремль говорил об их участии с оговоркой. Песков сообщал, что не все сопровождающие Лантратову успели получить американские визы, поэтому окончательное присутствие российской стороны зависело от того, удастся ли решить организационные вопросы.
Встреча с участием представителей России и Украины проходит при посредничестве первой леди США. Ранее её команда участвовала в согласовании гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области, во время которой стороны договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и эвакуации мирных жителей.
Накануне Life.ru сообщал, что участие Лантратовой и Дмитриева во встрече оставалось под вопросом из-за визовых и логистических сложностей. Кого Кремль планировал направить на встречу с Меланией Трамп — в материале Life.ru.