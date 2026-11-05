Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев представят российскую сторону на встрече с первой леди США Меланией Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что ранее участие российской делегации зависело от решения вопросов с американскими визами и логистикой, и спросили, удалось ли устранить возникшие сложности.

«Да, российская сторона действительно будет представлена Лантратовой и Дмитриевым», — ответил Песков.

Ещё 4 ноября Кремль говорил об их участии с оговоркой. Песков сообщал, что не все сопровождающие Лантратову успели получить американские визы, поэтому окончательное присутствие российской стороны зависело от того, удастся ли решить организационные вопросы.

Встреча с участием представителей России и Украины проходит при посредничестве первой леди США. Ранее её команда участвовала в согласовании гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области, во время которой стороны договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и эвакуации мирных жителей.