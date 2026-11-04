Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп 5 ноября должны представить спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что участие делегации зависит от решения визовых и организационных вопросов.

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но, главное, там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ещё за несколько часов до его заявления не все сопровождающие Лантратову получили американские визы. Он отметил, что подобные сложности сейчас возникают регулярно, поэтому окончательный состав российской делегации будет зависеть от того, удастся ли решить все логистические вопросы.