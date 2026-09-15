Песков призвал снять санкции с поставок энергоресурсов для снижения цен
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Мировой рынок сможет преодолеть дефицит и высокую стоимость сырья только при условии полного снятия искусственных барьеров. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента обратил внимание на деструктивную политику западных стран. Попытки блокировать российские энергоносители привели к масштабной разбалансировке глобальной торговли и ударили по рядовым потребителям во многих государствах.
«И второе — надо отменять санкции, незаконные ограничения на поставки энергоресурсов. И только тогда мир насытится этими продуктами и цены пойдут вниз», — подчеркнул представитель главы государства.
Ранее сообщалось, что мирные консультации по украинскому конфликту, состоявшиеся в Москве и Киеве, получили положительную оценку со стороны государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, встречи оказались содержательными и продуктивными.
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