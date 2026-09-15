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Регион
Опубликовано 15 сентября, 11:08

Песков призвал снять санкции с поставок энергоресурсов для снижения цен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мировой рынок сможет преодолеть дефицит и высокую стоимость сырья только при условии полного снятия искусственных барьеров. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на деструктивную политику западных стран. Попытки блокировать российские энергоносители привели к масштабной разбалансировке глобальной торговли и ударили по рядовым потребителям во многих государствах.

«И второе — надо отменять санкции, незаконные ограничения на поставки энергоресурсов. И только тогда мир насытится этими продуктами и цены пойдут вниз», — подчеркнул представитель главы государства.

«Ахиллесова пята»: В Кремле объяснили, почему Киев вновь заговорил об энергетическом перемирии
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Ранее сообщалось, что мирные консультации по украинскому конфликту, состоявшиеся в Москве и Киеве, получили положительную оценку со стороны государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, встречи оказались содержательными и продуктивными.

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Оксана Попова
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