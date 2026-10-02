Песков: Путин 2 октября работал в Челябинской области

Президент России Владимир Путин 2 октября работал в Челябинской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что президент посетил Чебаркульский полигон.

Там Путин понаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Они проходят с 28 сентября по 3 октября и посвящены действиям войск при отражении агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечению безопасности в Каспийской морской зоне.

На Чебаркульском полигоне также проходят учения «Взаимодействие-2026» в рамках ОДКБ. Манёвры направлены на отработку управления группировками войск и взаимодействия между подразделениями.

До официального подтверждения визита местные СМИ сообщали об усиленных мерах безопасности в Челябинске и ожидании рабочей поездки президента на Южный Урал.

Предыдущий раз Путин посещал Челябинскую область в феврале 2024 года. Тогда он побывал на созданном на базе Челябинского кузнечно-прессового завода «Заводе роботов» и провёл совещание по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.