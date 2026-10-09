Песков: Путин не обсуждал СВО с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин сегодня не обсуждал тему специальной военной операции с лидерами стран СНГ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что во время общения с коллегами по Содружеству тема СВО не поднималась.

«Нет, сегодня об СВО речь не заходила», — сказал Песков.

Напомним, Владимир Путин 8–9 октября находился с рабочим визитом в Туркмении, где принял участие сразу в нескольких международных мероприятиях. Life.ru сообщал, что российский лидер посетил заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит, а также провёл двусторонние переговоры с президентами Туркмении и Ирана.