Путин и Алиев вместе покинули зал после Каспийского экологического саммита

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев вместе покинули зал заседаний после завершения Каспийского экологического саммита в Туркмении. Главы государств продолжили общаться уже «на ногах». Вместе с ними из зала вышли помощники, отвечающие за международные отношения.

Это уже второй за время поездки контакт Путина и Алиева вне официальных заседаний. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры отдельно пообщались на полях мероприятий в Туркмении.

Каспийский экологический саммит проходит в туристической зоне «Аваза». В нём участвуют лидеры пяти прикаспийских государств — России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении. Одной из ключевых тем встречи стало состояние Каспийского моря.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Алиев уже провели отдельную беседу «на ногах» в Туркмении. Перед этим президенты разговаривали по телефону, обсудив двустороннюю повестку и сотрудничество России и Азербайджана.

Каспийский экологический саммит проходит 9 октября в туркменской туристической зоне «Аваза» с участием лидеров пяти прикаспийских государств — России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Главная тема встречи — экологическое состояние Каспийского моря, включая снижение его уровня, сохранение экосистемы и координацию совместных мер стран региона.