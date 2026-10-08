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Регион
Опубликовано 8 октября, 20:35

После звонка — личная беседа: Путин и Алиев пообщались «на ногах» в Туркмении

Песков сообщил о беседе Путина и Алиева на полях саммита СНГ

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин отдельно пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита СНГ в Туркмении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин отдельно «на ногах» пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — заявил представитель Кремля.

Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению

Накануне лидеры уже разговаривали по телефону: Алиев поздравил Путина с 74-летием. Беседа затронула и двустороннюю повестку — президенты обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах и выразили удовлетворение развитием российско-азербайджанских отношений.

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Полина Никифорова
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