Песков: Россия не начинала войну на Украине и теперь пытается её закончить
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Россия не стремилась к началу конфликта и сейчас предпринимает усилия для его завершения. Москва пытается закончить войну, которая была начата не российской стороной. Об этом на брифинге для индийских СМИ в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча состоялась накануне саммита БРИКС.
«Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать — так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что ужесточение требований Вашингтона к Киеву оставляет Владимиру Зеленскому всё меньше пространства для манёвра. Американская сторона добивается продвижения к мирным переговорам и хочет завершить конфликт до наступления зимы.
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