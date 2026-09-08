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Опубликовано 8 сентября, 09:08

Песков: Россия не начинала войну на Украине и теперь пытается её закончить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не стремилась к началу конфликта и сейчас предпринимает усилия для его завершения. Москва пытается закончить войну, которая была начата не российской стороной. Об этом на брифинге для индийских СМИ в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча состоялась накануне саммита БРИКС.

«Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать — так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что ужесточение требований Вашингтона к Киеву оставляет Владимиру Зеленскому всё меньше пространства для манёвра. Американская сторона добивается продвижения к мирным переговорам и хочет завершить конфликт до наступления зимы.

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Милена Скрипальщикова
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