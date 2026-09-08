Россия не стремилась к началу конфликта и сейчас предпринимает усилия для его завершения. Москва пытается закончить войну, которая была начата не российской стороной. Об этом на брифинге для индийских СМИ в Нью-Дели сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча состоялась накануне саммита БРИКС.

«Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать — так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что ужесточение требований Вашингтона к Киеву оставляет Владимиру Зеленскому всё меньше пространства для манёвра. Американская сторона добивается продвижения к мирным переговорам и хочет завершить конфликт до наступления зимы.