Москва не оставит без ответа решение Венгрии выслать из страны десять российских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается конкретно этого решения, конечно же, на него будет дан адекватный ответ, без ответа эти действия не останутся», — сказал представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос о том, как высылка сотрудников российской дипмиссии может отразиться на отношениях Москвы и Будапешта.

Накануне Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов, заявив, что их деятельность якобы не соответствует нормам Венской конвенции.

Напомним, после того как партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в апреле 2026 года, внешняя политика Венгрии претерпела значительные изменения. Страна отошла от тесного сотрудничества с Москвой, которое было характерно для эпохи Виктора Орбана. Новое руководство объявило Россию «угрозой национальной безопасности», осудило специальную военную операцию и выразило поддержку Украине. При этом, несмотря на поворот в сторону евроатлантической интеграции и укрепление связей с ЕС и НАТО, Венгрия заявила о намерении сохранить прагматичные отношения с Россией в области энергетики. Это объясняется зависимостью от поставок нефти и газа, а также реализацией проекта атомной электростанции «Пакш-2».