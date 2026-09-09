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Опубликовано 9 сентября, 11:05

Песков: Россия ответит на высылку десяти дипломатов из Венгрии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не оставит без ответа решение Венгрии выслать из страны десять российских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается конкретно этого решения, конечно же, на него будет дан адекватный ответ, без ответа эти действия не останутся», — сказал представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос о том, как высылка сотрудников российской дипмиссии может отразиться на отношениях Москвы и Будапешта.

Накануне Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов, заявив, что их деятельность якобы не соответствует нормам Венской конвенции.

Посол России жёстко прошёлся по Венгрии после высылки 10 дипломатов: Плен антироссийских фобий
Посол России жёстко прошёлся по Венгрии после высылки 10 дипломатов: Плен антироссийских фобий

Напомним, после того как партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в апреле 2026 года, внешняя политика Венгрии претерпела значительные изменения. Страна отошла от тесного сотрудничества с Москвой, которое было характерно для эпохи Виктора Орбана. Новое руководство объявило Россию «угрозой национальной безопасности», осудило специальную военную операцию и выразило поддержку Украине. При этом, несмотря на поворот в сторону евроатлантической интеграции и укрепление связей с ЕС и НАТО, Венгрия заявила о намерении сохранить прагматичные отношения с Россией в области энергетики. Это объясняется зависимостью от поставок нефти и газа, а также реализацией проекта атомной электростанции «Пакш-2».

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Александр Юнашев
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