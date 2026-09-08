Посол России жёстко прошёлся по Венгрии после высылки 10 дипломатов: Плен антироссийских фобий
Посол РФ назвал высылку дипломатов из Венгрии проявлением антироссийских фобий
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Решение Будапешта выслать десять российских дипломатов говорит о том, что новые венгерские власти оказались под влиянием антироссийских настроений. Такое заявление РИА «Новости» сделал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
«Требования к 10 российским дипломатам покинуть территорию Венгрии является свидетельством того, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти российских дипломатов. Сотрудники российской дипмиссии якобы занимались в стране деятельностью, которую Будапешт считает несовместимой с дипломатическим статусом и нарушающей положения Венской конвенции.
Напомним, после победы на парламентских выборах в апреле 2026 года партии «Тиса» и её лидера Петера Мадьяра внешнеполитический курс Венгрии претерпел кардинальные изменения, ознаменовав отказ от тесного сотрудничества с Москвой, характерного для эпохи Виктора Орбана. Новое правительство официально признало Россию «угрозой для национальной безопасности», осудило СВО и выразило поддержку Украине. При этом, несмотря на политический разворот в сторону евроатлантического курса и усиление интеграции с ЕС и НАТО, Будапешт заявляет о намерении сохранить прагматичные отношения с Россией в энергетической сфере, мотивируя это сохраняющейся зависимостью от поставок нефти и газа, а также проектом атомной электростанции «Пакш-2».
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