Все электронные ресурсы российских ведомств постоянно находятся под угрозой кибератак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после взлома мобильного приложения МЧС. По его словам, сайт главы государства атакуют множество раз в течение суток.

Песков отметил, что попытки атак на государственные цифровые ресурсы происходят ежедневно.

«Интернет-сайт президента РФ подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день, так же как и другие ведомства», — заявил представитель Кремля.

По его словам, риски увеличиваются по мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Это требует постоянно повышать эффективность защиты государственных информационных систем.