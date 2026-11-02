Песков: Сайт президента РФ подвергается кибератакам много раз в сутки
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Все электронные ресурсы российских ведомств постоянно находятся под угрозой кибератак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после взлома мобильного приложения МЧС. По его словам, сайт главы государства атакуют множество раз в течение суток.
Песков отметил, что попытки атак на государственные цифровые ресурсы происходят ежедневно.
«Интернет-сайт президента РФ подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день, так же как и другие ведомства», — заявил представитель Кремля.
По его словам, риски увеличиваются по мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Это требует постоянно повышать эффективность защиты государственных информационных систем.
Заявление прозвучало после массированной кибератаки на мобильное приложение МЧС России. В результате злоумышленникам удалось разослать пользователям фейковую информацию. Специалисты ведомства занимаются устранением уязвимости и восстановлением работы сервиса. При этом в МЧС подчеркнули, что атака не повлияла на основную систему оповещения населения.
Ранее Владимир Путин призвал усилить все составляющие российской системы цифровой безопасности — от мониторинга угроз до механизмов оперативного реагирования на кибератаки. Президент также указал на необходимость теснее координировать работу государственных структур, спецслужб, банков, операторов связи и интернет-платформ. Подробнее о мерах по усилению цифровой защиты — в материале Life.ru.