Путин призвал усилить все составляющие цифровой безопасности РФ

В России необходимо усовершенствовать всю систему цифровой безопасности, включая механизмы обнаружения угроз и оперативного реагирования на кибератаки. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по вопросам информационной безопасности в Ново-Огарёве.

Глава государства связал необходимость дополнительных мер с развитием цифровых технологий и усилением внешних угроз. По его оценке, кибератаки становятся всё более серьёзным вызовом для российской экономики, транспорта, социальной сферы и государственного управления.

«Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», — подчеркнул Путин.

Президент также указал на необходимость более тесного взаимодействия государственных структур с частными компаниями. В частности, речь идёт о координации работы правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, банками и интернет-платформами.

Отдельным направлением должно стать выявление зависимости российских информационных систем от зарубежных технологических решений. Такой анализ позволит оценивать потенциальные риски и своевременно принимать меры по защите цифровой инфраструктуры.

Совещание прошло с участием представителей правительства, Совета безопасности, ФСБ и Банка России. Среди приглашённых были секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал кибербезопасность одним из важнейших условий развития России. Глава государства подчеркнул необходимость надёжной защиты информационной инфраструктуры, от которой зависят устойчивость экономики и работа ключевых систем страны.