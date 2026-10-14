«Крайне важный вопрос»: Путин связал будущее России с защитой от киберугроз

Устойчивое развитие России и общества напрямую зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому защита страны от киберугроз приобретает особое значение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по вопросам кибербезопасности.

«Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», — обратился глава государства к участникам встречи.

Президент подчеркнул, что цифровизация становится одним из факторов долгосрочного развития страны. Вместе с распространением новых технологий необходимо одновременно повышать защищённость информационных систем.

«Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества», — отметил Путин.

В августе Путин подписал указ о дополнительных мерах по защите критической инфраструктуры. Документ предусматривает возможность временного управления объектами, владельцы которых не обеспечивают необходимый уровень безопасности или своевременное восстановление их работы. Life.ru подробно разбирал положения указа.