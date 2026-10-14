«ЦОД судного дня»: В России предложили создать аварийное хранилище после атак дронов на дата-центры

Российскому бизнесу необходимы специальные резервные дата-центры, которые позволят быстро восстановить цифровые сервисы после серьёзных сбоев или атак. О потребности в так называемом «ЦОДе судного дня» заявил зампред «Ростелекома» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech.

«Нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность», — сказал Ермаков.

По его словам, прежняя модель, при которой крупные компании концентрировали основные сервисы на нескольких площадках, была выгодна экономически, но в новых условиях стала уязвимостью. Бизнесу приходится разносить инфраструктуру по разным регионам и создавать дополнительные резервные мощности.

Ермаков связал пересмотр подходов в том числе с угрозами для дата-центров. «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы <...> по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость», — отметил топ-менеджер.

Однако такой переход потребует мощной телекоммуникационной сети. По оценке Ермакова, российские магистральные линии уже сильно загружены, а значительную часть оптоволокна проложили 20–30 лет назад. Из-за старения линий в ближайшее время может возникнуть дефицит магистральных ресурсов, способный затормозить переход к распределённой инфраструктуре.

Тема устойчивости ЦОДов стала особенно актуальной после серии атак на объекты «Яндекса». 8 октября после удара БПЛА остановился дата-центр в Сасове, 9 октября была повреждена площадка в Калуге, а 11 октября — во Владимире. Последовавшие сбои затронули как сервисы самого «Яндекса», так и сторонние компании, использующие его облачную инфраструктуру. После этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство вместе с Минобороны обсуждает защиту дата-центров от атак беспилотников.