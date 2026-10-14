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Опубликовано 14 октября, 10:43

Дата-центр Сбербанка подвергся атаке ВСУ в Саратовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Центр обработки данных Сбербанка, расположенный в городе Балаково Саратовской области, подвергся атаке ВСУ.

Несмотря на попытку нанести ущерб критической инфраструктуре организации, инцидент никак не повлиял на доступность цифровых ресурсов. Все клиентские приложения, внутренние платформы и финансовые сервисы кредитной организации продолжают функционировать в обычном режиме.

Факт нападения на дата-центр журналистам подтвердил первый заместитель председателя правления финансового конгломерата Александр Ведяхин. По его словам, защитные механизмы сработали эффективно, благодаря чему стабильность систем удалось сохранить в полном объёме.

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Ранее «Яндекс» полностью остановил работу дата-центра во Владимире после атаки БПЛА. В компании сообщили о повреждении инфраструктуры и возможной недоступности части сервисов. Пострадавших не было, на месте работали профильные службы.

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Оксана Попова
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