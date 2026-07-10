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10 июля, 10:39

Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники встречи обсудили вопросы защиты страны в условиях развития новых технологий.

Участники обсудили вызовы, которые могут повлиять на защиту информационного пространства страны, а также вопросы, связанные с внедрением современных технологических решений. Подробности обсуждения и принятых решений по итогам совещания пока не приводятся.

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Милена Скрипальщикова
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