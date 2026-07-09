Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Катыриным

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина. Встреча была посвящена вопросам, связанным с деятельностью организации и поддержкой делового сообщества.

Накануне переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ТПП занимает важное место в системе поддержки российского бизнеса и выполняет значимые функции для предпринимательского сообщества. Торгово-промышленная палата представляет интересы бизнеса, содействует развитию предпринимательства, внешнеэкономических связей и взаимодействию компаний с органами государственной власти.

Ранее Путин поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Крыму субсидий для сдерживания цен на топливо. Во время совещания с членами кабмина глава государства обратился к вице-премьеру Александру Новаку с требованием ускорить подготовку соответствующих мер.