Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:00

Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Катыриным

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина. Встреча была посвящена вопросам, связанным с деятельностью организации и поддержкой делового сообщества.

Накануне переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ТПП занимает важное место в системе поддержки российского бизнеса и выполняет значимые функции для предпринимательского сообщества. Торгово-промышленная палата представляет интересы бизнеса, содействует развитию предпринимательства, внешнеэкономических связей и взаимодействию компаний с органами государственной власти.

Путин связал трудности с топливом с попытками сорвать сезон отпусков
Путин связал трудности с топливом с попытками сорвать сезон отпусков

Ранее Путин поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Крыму субсидий для сдерживания цен на топливо. Во время совещания с членами кабмина глава государства обратился к вице-премьеру Александру Новаку с требованием ускорить подготовку соответствующих мер.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar