Путин связал трудности с топливом с попытками сорвать сезон отпусков
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Президент России Владимир Путин назвал нынешние трудности с топливом временными. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, ситуация связана в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян на юге страны, включая Крым.
«Это вещи временного характера», — сказал Путин, комментируя обстановку с топливом.
Этим летом в России возникают перебои с поставками бензина и дизеля. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял их изменениями в логистике и ростом спроса на моторное топливо примерно на треть.
Для стабилизации рынка правительство уже ввело запрет на экспорт дизельного топлива, ограничило вывоз бензина, перенесло часть плановых ремонтов НПЗ и увеличило загрузку действующих заводов.
Кроме того, машины с горюче-смазочными материалами проходят через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле власти также планируют начать поставки импортных нефтепродуктов.