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8 июля, 15:50

Путин связал трудности с топливом с попытками сорвать сезон отпусков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал нынешние трудности с топливом временными. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, ситуация связана в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян на юге страны, включая Крым.

«Это вещи временного характера», — сказал Путин, комментируя обстановку с топливом.

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Этим летом в России возникают перебои с поставками бензина и дизеля. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял их изменениями в логистике и ростом спроса на моторное топливо примерно на треть.

Для стабилизации рынка правительство уже ввело запрет на экспорт дизельного топлива, ограничило вывоз бензина, перенесло часть плановых ремонтов НПЗ и увеличило загрузку действующих заводов.

Кроме того, машины с горюче-смазочными материалами проходят через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле власти также планируют начать поставки импортных нефтепродуктов.

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Марина Фещенко
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