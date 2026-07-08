Путин связал трудности с топливом с попытками сорвать сезон отпусков

Президент России Владимир Путин назвал нынешние трудности с топливом временными. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, ситуация связана в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян на юге страны, включая Крым.

«Это вещи временного характера», — сказал Путин, комментируя обстановку с топливом.

Этим летом в России возникают перебои с поставками бензина и дизеля. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял их изменениями в логистике и ростом спроса на моторное топливо примерно на треть.