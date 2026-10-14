Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах, включая цифровую

Россия последовательно укрепляет независимость в ключевых отраслях, уделяя особое внимание цифровой инфраструктуре, энергетике и продовольственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности в Ново-Огарёве.

«Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причём во всех областях от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Президент обозначил широкий круг направлений, от которых зависит самостоятельность страны. В их числе не только традиционные отрасли экономики, но и цифровые системы, обеспечивающие работу государства и предприятий.

Заявление прозвучало в ходе совещания, посвящённого вопросам кибербезопасности. В обсуждении участвовали представители правительства, силовых ведомств, финансового сектора и крупнейших российских компаний.

Ранее Life.ru рассказывал о планах правительства разрешить использование только отечественных моделей искусственного интеллекта в критически важных сферах. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что подобные ограничения необходимы для снижения зависимости чувствительных отраслей от зарубежных технологий.