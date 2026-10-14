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Регион
Опубликовано 14 октября, 15:33

Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах, включая цифровую

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия последовательно укрепляет независимость в ключевых отраслях, уделяя особое внимание цифровой инфраструктуре, энергетике и продовольственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности в Ново-Огарёве.

«Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причём во всех областях от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Президент обозначил широкий круг направлений, от которых зависит самостоятельность страны. В их числе не только традиционные отрасли экономики, но и цифровые системы, обеспечивающие работу государства и предприятий.

Заявление прозвучало в ходе совещания, посвящённого вопросам кибербезопасности. В обсуждении участвовали представители правительства, силовых ведомств, финансового сектора и крупнейших российских компаний.

Путин проводит совещание по вопросам кибербезопасности
Путин проводит совещание по вопросам кибербезопасности

Ранее Life.ru рассказывал о планах правительства разрешить использование только отечественных моделей искусственного интеллекта в критически важных сферах. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что подобные ограничения необходимы для снижения зависимости чувствительных отраслей от зарубежных технологий.

Больше новостей о цифровой инфраструктуре, отечественных разработках и информационной безопасности — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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