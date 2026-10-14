Путин проводит совещание по вопросам кибербезопасности

Президент Владимир Путин проводит совещание, посвященное вопросам кибербезопасности и нейтрализации цифровых угроз. В центре внимания руководства страны оказались вопросы комплексной защиты критически важной инфраструктуры, финансового сектора и систем государственного управления.

Совещание пройдёт с участием широкого круга ключевых руководителей. Среди приглашённых — Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Кириенко, Дмитрий Григоренко, Максим Орешкин, главы министерств Антон Алиханов, Глеб Никитин, Сергей Цивилёв, Максут Шадаев, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица.

Публичной частью встречи станет вступительное слово президента, после чего работа продолжится в закрытом режиме. Участники представят доклады о защищенности ключевых секторов экономики перед лицом современных киберугроз.