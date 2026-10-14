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Опубликовано 14 октября, 12:52

Песков опроверг связь совещания у президента с атаками на дата-центры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посвятит значительную часть своего рабочего графика вопросам повышения информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя цели масштабного правительственного совещания.

Представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие носит системный стратегический характер и его не следует связывать с недавними инцидентами.

«Нет. Это гораздо более системное. Это не связано с этими атаками ситуативно», — ответил Песков на вопрос о том, вызвано ли обсуждение атаками на отечественные дата-центры.

Совещание пройдёт с участием широкого круга ключевых руководителей. Среди приглашённых — Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Кириенко, Дмитрий Григоренко, Максим Орешкин, главы министерств Антон Алиханов, Глеб Никитин, Сергей Цивилёв, Максут Шадаев, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица.

Публичной частью встречи станет вступительное слово президента, после чего работа продолжится в закрытом режиме. Участники представят доклады о защищенности ключевых секторов экономики перед лицом современных киберугроз.

По словам Пескова, этот вопрос становится все более критическим из-за глобальной милитаризации технологий.

«Технологии ИИ несут много добра, выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии, чтобы превратить их в оружие, несут и таят в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и мы не являемся исключением», — заявил он.

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Ранее «Яндекс» полностью остановил работу дата-центра во Владимире после атаки БПЛА. В компании сообщили о повреждении инфраструктуры и возможной недоступности части сервисов. Пострадавших не было, на месте работали профильные службы.

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Оксана Попова
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