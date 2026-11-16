Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином не будут полностью закрытыми от журналистов. У представителей прессы появится возможность увидеть публичную часть исторической трёхсторонней встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, предусмотрено ли присутствие СМИ на переговорах, представитель Кремля подтвердил такую возможность.

«Будет публичная часть», — заявил Песков.