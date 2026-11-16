Песков: У встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет открытая часть для СМИ
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Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином не будут полностью закрытыми от журналистов. У представителей прессы появится возможность увидеть публичную часть исторической трёхсторонней встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, предусмотрено ли присутствие СМИ на переговорах, представитель Кремля подтвердил такую возможность.
«Будет публичная часть», — заявил Песков.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин впервые встретятся втроём на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 19 ноября. Договорённость о переговорах подтвердили в Кремле, а позднее её объявил МИД Китая и Белый дом. Одной из тем предстоящего разговора может стать контроль над ядерными вооружениями.
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