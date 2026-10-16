Песков: Внешнее управление вводят для фирм стран, удерживающих активы РФ

Россия вводит внешнее управление преимущественно в отношении компаний из государств, которые незаконно удерживают российские активы и участвуют в экспроприации собственности РФ. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Речь идёт о тех странах, которые принимают участие в незаконном удерживании российских денег, российских авуаров, принимают участие в незаконной экспроприации собственности российских компаний», — пояснил представитель Кремля.

Именно такие государства, подчеркнул Песков, Москва считает недружественными в полном смысле этого слова.

Речь идёт о передаче управления российскими активами иностранных компаний назначенным управляющим. При этом такой механизм сам по себе не означает смену собственника.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин передал российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett во временное управление. Соответствующий указ президент подписал 15 октября. Управлять предприятиями поручено российской компании «Центр Капитал».