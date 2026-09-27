Песков заявил о наличии у РФ технологий для надёжного обеспечения безопасности

Российская Федерация располагает всей необходимой научно-производственной базой и технологиями, которые гарантируют надежную защиту национальных интересов и безопасность государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что текущий технологический и военный ресурс страны позволяет государству эффективно реагировать на любые вызовы. По словам пресс-секретаря, имеющиеся разработки и мощности дают возможность предпринимать все требуемые действия для стабильной обороны.

Кроме того, в ходе беседы была затронута внешнеполитическая повестка. Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности личного участия главы государства Владимира Путина в предстоящем саммите «Группы двадцати» (G20), проведение которого запланировано в Майами. Пресс-секретарь уточнил, что окончательное решение относительно формата участия российского лидера в данном международном мероприятии на текущий момент ещё не выработано.