Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз общественной безопасности

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Главной темой стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в стране.

«Докладчик — министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев», — сказал Путин, открывая заседание.

Ранее Путин уже обсуждал с Совбезом различные вопросы внутренней безопасности. Так, в июле участники оперативного совещания рассматривали защиту информационного пространства России и связанные с развитием новых технологий вызовы.