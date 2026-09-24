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Регион
Опубликовано 24 сентября, 10:20

Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз общественной безопасности

Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России. Обложка © Кремль

Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России. Обложка © Кремль

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Главной темой стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности в стране.

«Докладчик — министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев», — сказал Путин, открывая заседание.

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Ранее Путин уже обсуждал с Совбезом различные вопросы внутренней безопасности. Так, в июле участники оперативного совещания рассматривали защиту информационного пространства России и связанные с развитием новых технологий вызовы.

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Анастасия Никонорова
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