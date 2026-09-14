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Опубликовано 14 сентября, 10:01

Песков заявил о возможности стран повлиять на Киев ради урегулирования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страны мира способны внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта, если используют влияние на Киев и побудят его занять более гибкую позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, любые страны могут использовать своё влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования», — сказал он.

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Ранее советник британского премьера Энди Бёрнема по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл призвал Киев не соглашаться на территориальные уступки и продолжать усиливать давление на Россию. По словам Пауэлла, рост напряжённости вокруг конфликта не стоит рассматривать исключительно как негативное явление. Напротив, он назвал эскалацию признаком успеха.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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