Страны мира способны внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта, если используют влияние на Киев и побудят его занять более гибкую позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, любые страны могут использовать своё влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования», — сказал он.

Ранее советник британского премьера Энди Бёрнема по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл призвал Киев не соглашаться на территориальные уступки и продолжать усиливать давление на Россию. По словам Пауэлла, рост напряжённости вокруг конфликта не стоит рассматривать исключительно как негативное явление. Напротив, он назвал эскалацию признаком успеха.