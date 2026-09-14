«Абсолютное доминирование»: Политолог оценил позиции России на переговорах по Украине

Россия сейчас находится в ситуации «абсолютного доминирования», но уже в иных условиях, чем весной 2022 года. Такую оценку в беседе с KP.ru дал политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков. Эксперт связывает это прежде всего с положением в воздухе и на море, а также с давлением на инфраструктуру украинского тыла.

«Сегодня мы тоже в ситуации абсолютного доминирования, но по-другому», — сказал Казаков.

Отдельно он прокомментировал недавние поездки американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По мнению Казакова, обсуждение мирного урегулирования может вновь приблизиться к базовым параметрам стамбульских переговоров 2022 года — в части внеблокового статуса Украины, демилитаризации и других условий, но уже с учётом произошедших с тех пор изменений.

При этом содержание последних переговоров официально не раскрывалось. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее призывал не спекулировать о том, какие именно предложения Уиткофф и Кушнер привезли в Москву, а затем передали Киеву.

Сам Казаков в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что военное давление и дипломатический процесс сейчас идут параллельно. По его оценке, серьёзное обострение нередко предшествует переходу длительного конфликта к деэскалации и реальным переговорам.

Ранее Life.ru рассказывал, что после поездок в две столицы Стив Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Москве и Киеве, в том числе по вопросу новых трёхсторонних встреч. Американские представители 5–6 сентября провели консультации с российской и украинской сторонами, однако подробности предложений публично не раскрывались.