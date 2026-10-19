«Песня или фильм»: Почему россияне не дарят друг другу дорогие подарки на свадьбу

Российские молодожёны редко дарят друг другу дорогостоящие подарки в день свадьбы, поскольку основную часть накоплений тратят на организацию торжества и свадебное путешествие. При этом влюблённые предпочитают радовать друг друга творческими сюрпризами. Об этом в беседе с НСН рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

По словам эксперта, в России не сложилась устойчивая традиция обмениваться крупными материальными подарками между женихом и невестой. Вместо дорогой техники, украшений или автомобилей пары чаще выбирают то, что имеет особое эмоциональное значение.

«У нас если и делаются подарки, то какие-то творческие. Это может быть песня или какой-то фильм. Пары делают что-то, что несёт не финансовую ценность, а запомнится», — пояснила Лейбман.

Специалист отметила, что многое зависит от материального положения будущих супругов. Организация свадьбы требует значительных вложений, а после торжества молодожёны нередко отправляются в путешествие. Поэтому свободных средств на дополнительные подарки зачастую просто не остаётся.

При этом дорогие презенты чаще преподносят родственники. По словам Лейбман, родители могут подарить молодым квартиру, а представители старшего поколения — крупную денежную сумму, чтобы помочь семье встать на ноги.

Поводом для обсуждения стал необычный свадебный подарок в Китае. Невеста вручила жениху мощную видеокарту Asus ROG Astral RTX 5090 стоимостью около 50 тысяч юаней, или 630 тысяч рублей. Мужчина оказался настолько растроган, что не смог сдержать слёз.

Лейбман подчеркнула, что состоятельные пары могут позволить себе и значительно более дорогие сюрпризы, однако для большинства россиян ценность свадебного подарка определяется не его стоимостью, а вниманием и чувствами.