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Опубликовано 22 сентября, 11:04

Петербург накрыл густой туман

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebakalex7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebakalex7

Петербург утром 22 сентября накрыл густой туман. Белая пелена опустилась на улицы города и заметно сократила видимость, особенно в утренние часы. О тумане заранее предупреждало городское управление МЧС. По данным Северо-Западного УГМС, он ожидался местами в Петербурге 21 и 22 сентября.

Спасатели напомнили, что при тумане увеличивается риск ДТП из-за резкого ухудшения видимости. Водителей призвали снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров.

При этом опасных метеорологических явлений на 22 сентября в городе не прогнозировалось. По данным МЧС, день должен пройти без существенных осадков, при температуре до +14…+16 градусов. Густой туман наблюдали и в пригородах. В Мурино утром видимость местами снижалась почти до нуля.

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Ранее Life.ru рассказывал, какой погоды ждать в Петербурге и других регионах России в сентябре. По предварительному прогнозу, Северная столица в течение месяца остаётся под влиянием сменяющих друг друга циклонов и антициклонов. Из-за этого погода здесь может заметно меняться даже в течение нескольких дней. Для второй половины сентября характерны прохладные ночи, облачность и локальные туманы.

Больше новостей о погоде и природных явлениях — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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