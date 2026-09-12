Жительница Петербурга обнаружила белую плесень внутри арбуза, купленного в магазине «Семишагофф» в Выборгском районе. Об этом она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Петербурженка нашла белую плесень внутри арбуза из «Семишагофф». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам покупательницы Зулайхо, арбуз она приобрела 4 сентября в магазине на улице Руднева, 1, корпус 2. Дома девушка разрезала плод и увидела внутри белый налёт, похожий на плесень.

Петербурженка обратилась в магазин с жалобой. В «Семишагофф» перед ней извинились и предложили оставить обращение на сайте сети, чтобы его передали руководству.

Белая плесень может появиться из-за размножения микроскопических грибков. Они способны проникнуть внутрь плода через повреждения кожуры. Ещё одной причиной могут быть нарушения условий хранения.

Специалисты также отмечают, что поражение может начаться ещё на этапе выращивания. Употреблять продукт с признаками плесени не рекомендуется.

Арбузный сезон в Петербурге ещё продолжается. Покупателям советуют внимательно осматривать кожуру перед покупкой и не брать плоды с трещинами, вмятинами и следами повреждений.

Ранее Life.ru рассказывал, как выбрать спелый и безопасный арбуз и не нарваться на испорченный плод. Специалисты советуют не покупать ягоды с трещинами, вмятинами, проколами и мягкими участками. После разреза должны насторожить странный запах, слизистая или водянистая мякоть, тёмные участки и другие признаки порчи.