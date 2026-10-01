Петербуржец скрывался от жены и приставов в лесу, но вернулся из-за далай-ламы

Житель Санкт-Петербурга ушёл жить в лес, пытаясь скрыться от семейных проблем и необходимости выплатить 100 тысяч рублей после драки. Вернуться к городской жизни его, как утверждает телеграм-канал «Mash на Мойке», заставил необычный сон.

Мужчину привлекли к ответственности после конфликта, в котором пострадал его оппонент. Суд обязал петербуржца выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей. Решать проблему мужчина предпочёл радикально: ушёл из дома и поселился в лесу, где жил отшельником, медитировал и занимался духовными практиками.

Пока он находился вдали от города, взысканием задолженности занялись судебные приставы. Мужчине ограничили выезд из России. Именно это неожиданно оказалось для него принципиальным. Отшельнику приснился далай-лама, который велел ему отправиться в Китай. После этого мужчина вернулся домой и узнал о запрете на выезд.

Совсем недавно Life.ru рассказывал о другом беглеце с долгами: финансовый коуч, который сбежал из Таиланда, несмотря на запрет на выезд, объявился во Владивостоке. Теперь он ведёт блог с ироничным названием «Как выйти из долга в $2 млн», хотя российские приставы сами разыскивают его из-за задолженности по кредита.