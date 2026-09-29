Не «для души»: Король азартных игр из Малайзии разорился и ушёл таксовать

Бывший малайзийский миллионер Аарон Лим, прославившийся благодаря азартным играм, лишился состояния, погряз в долгах и теперь зарабатывает на жизнь водителем такси. Об этом пишет Mothership.

В начале 2020-х Лим регулярно появлялся в казино Гентинг Хайлендс, где увлекался баккарой, а параллельно вёл популярный блог об игре. В лучшие годы его ежемесячный доход доходил примерно до 100 тыс. ринггитов, а состояние оценивалось примерно в 4,8 млн (более 99 миллионов рублей на момент публикации). Тогда он мог позволить себе дорогие поездки, частные самолёты и роскошный образ жизни, что, конечно же, с удовольствием транслировал в социальных сетях.

Позже вера в постоянную удачу сыграла против него. По словам самого Лима, после проигрышей он не останавливался, а пытался любой ценой вернуть деньги. В результате накопления исчезли, а долги перед знакомыми и кредиторами выросли примерно до 1 млн ринггитов.

Сейчас 48-летний мужчина работает водителем Grab на автомобиле, который ему одолжил приятель. За день ему удаётся заработать максимум около 200 ринггитов. Значительная часть суммы уходит на бензин, еду и лекарства.

«Теперь я просто хочу жить достойной жизнью и упорно трудиться, чтобы обеспечивать себя. Приключения остались в прошлом. Я начинаю жизнь заново в 48 лет», — рассказал Лим в соцсетях.

Ранее Life.ru писал, что почти 13 млн россиян могут страдать зависимостью от азартных игр. По данным экспертов, к специалистам при этом обращается лишь небольшая часть людей с такой проблемой.