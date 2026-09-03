Пётр Мотренко назначен врио гендиректора «Вертолётов России»
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Руководить холдингом «Вертолёты России» в статусе временно исполняющего обязанности генерального директора будет Пётр Мотренко. Прежний глава компании Николай Колесов перешёл на работу в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщили в организации.
«В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию «Ростех». Свои полномочия он передал Петру Мотренко», — говорится в сообщении.
Новый руководитель начал карьеру на предприятии в Ростове в 1980 году, устроившись инженером-конструктором в Ростовский вертолётный производственный комплекс, который сегодня известен как ПАО «Роствертол». Должность директора компании Мотренко занимал с 2014 года. За это время, отмечают в «Ростехе», завод сохранил стабильную работу и продолжил устойчивое развитие, войдя в число ведущих предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса.
При его управлении производство модернизировали, а линейку выпускаемой техники расширили. В частности, на предприятии освоили серийный выпуск тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26Т2В. Кроме того, завод обеспечил бесперебойные поставки востребованной техники, нарастил объёмы выпуска продукции и выполнил государственный оборонный заказ.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объяснил кадровые перестановки необходимостью максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов.
«Убеждён, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли», — отметил Чемезов.
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