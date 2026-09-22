Пикет у Мавзолея Ленина обернулся для чеха арестом и штрафами на 60 тысяч

Тверской районный суд Москвы назначил гражданину Чехии Михаилу Пламенеку 13 суток административного ареста после одиночного пикета на Красной площади. Кроме того, иностранца оштрафовали в общей сложности на 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По материалам дела, днём 20 сентября Пламенек развернул возле Мавзолея Ленина плакат с надписью на английском языке. Суд расценил его содержание как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

За это мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ещё 20 тысяч он должен выплатить за нарушение установленного порядка проведения пикетирования — по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где проведение публичных мероприятий запрещено. Полицейские задержали иностранца и потребовали проследовать в отдел.

По версии суда, Пламенек отказался выполнить требование сотрудников полиции и оказал сопротивление. За неповиновение законному распоряжению полицейского по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ему назначили 13 суток административного ареста.

Ранее Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток двух москвичей 19 и 20 лет за то, что 26 августа они срывали агитационные плакаты с доски объявлений у жилого дома. Нарушители не отреагировали на требования полиции. Оба признаны виновными в мелком хулиганстве.