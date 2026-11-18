Министр обороны Германии Борис Писториус назвал «довольно глупой» критику украинских ударов по военным объектам в глубине России. Таким образом глава немецкого оборонного ведомства публично не согласился с оценкой Пентагона, где ранее усомнились в эффективности подобных атак. Об этом сообщает Reuters.

Писториус выступил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Его попросили прокомментировать слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби, который раскритиковал дальнобойные удары ВСУ по российской территории.

«По моему мнению, критиковать такие удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных целей и объектов, используемых в военных целях, довольно глупо», — заявил немецкий министр.

По мнению Писториуса, международное сообщество должно сосредоточить внимание на российских ударах по украинской гражданской инфраструктуре, включая объекты энергетики, водоснабжения и отопления.

Разногласия возникли после выступления Колби, который заявил, что дальнобойные атаки Украины не приближают завершение конфликта и не позволяют остановить продвижение российских войск. Представитель Пентагона также предупредил, что удары по гражданской инфраструктуре могут лишь усилить решимость российского общества и готовность Москвы к эскалации.

Позицию Писториуса поддержал британский министр обороны Уэс Стритинг. Он заявил, что дальнобойные удары Украины, по его оценке, ослабляют российский военный потенциал и помогают ВСУ выигрывать время.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель главы Пентагона Элбридж Колби назвал удары ВСУ вглубь России неэффективными и объяснил, почему они не приближают завершение конфликта. Американский чиновник также призвал союзников Киева сосредоточиться на вооружениях, необходимых непосредственно на передовой.