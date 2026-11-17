Удары Украины вглубь российской территории не помогают приблизить завершение конфликта и остановить продвижение ВС РФ. Такую оценку высказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, сообщает Associated Press.

«Хотя общественность концентрирует внимание на зрелище глубоких ударов, мы считаем, что такие удары неэффективны в плане движения к завершению войны. И они не способствуют приостановке продвижения России на линии фронта», — заявил представитель Пентагона.

С таким заявлением Колби выступил в Брюсселе на заседании контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Он призвал западных союзников Киева уделять больше внимания вооружениям и оборудованию, необходимым непосредственно на передовой.

Отдельно американский чиновник остановился на последствиях атак по гражданским объектам. По его мнению, подобные действия не ослабляют позиции Москвы и могут приводить к противоположному результату.

«Кроме того, такие удары, особенно направленные на гражданскую инфраструктуру, в действительности, вероятно, укрепили решимость российской общественности», — отметил Колби.

Замглавы Пентагона также допустил, что Россия обладает преимуществом в возможностях нанесения ударов на большие расстояния. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не выступает за лишение Украины средств для ведения боевых действий.

«Это не означает, что Украину следует заставить сражаться с связанными за спиной руками», — добавил представитель американского военного ведомства.