«Дело чести, доблести и геройства»: Киев рискует лишиться всех мостов в ближайшее время
Полковник Ходарёнок: После атаки на Крымский мост будут разрушены 9 мостов Киева
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Россия может в ближайшее время вывести из строя все девять мостов Киева в ответ на атаки на Крымский мост, уверен полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его мнению, план атак утвердил лично Владимир Зеленский, поэтому власти Украины должны ощутить последствия этого решения.
«Теперь это уже становится делом чести, доблести и геройства для Вооружённых сил России», — подчеркнул обозреватель «Газеты.ru».
Военный эксперт напомнил, что и раньше звучали предложения нанести удар по правительственному кварталу Киева. Он считает, что сдержанная реакция Москвы может подтолкнуть украинское руководство к атакам на ещё более значимые российские объекты.
Напомним, атаки 16 и 17 ноября повредили конструкции Крымского моста. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что мост восстановят. Глава Крыма Сергей Аксёнов уже объявил о запуске паромной переправы для пассажиров.