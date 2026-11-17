Россия может в ближайшее время вывести из строя все девять мостов Киева в ответ на атаки на Крымский мост, уверен полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его мнению, план атак утвердил лично Владимир Зеленский, поэтому власти Украины должны ощутить последствия этого решения.

«Теперь это уже становится делом чести, доблести и геройства для Вооружённых сил России», — подчеркнул обозреватель «Газеты.ru».