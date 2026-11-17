Железнодорожное сообщение через Крымский мост возобновлено по одному пути. На втором участке транспортного перехода продолжаются восстановительные работы после атак беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути. На втором участке продолжаются восстановительные работы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минтранса, поезд «Таврия» № 92/91, следующий по маршруту Москва — Керчь, отправился со станции Тамань в 13:04. Движение также возобновил состав № 315/316 Адлер — Керчь. Кроме того, в ближайшее время планируется отправить до станции Керчь — Южная поезда № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 27/28 Москва — Керчь. Ранее из-за перекрытия переправы все четыре состава следовали с задержками.

Ограничения ввели после повторной атаки беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 ноября. По данным Минтранса, движение автомобилей и поездов пришлось временно остановить для оценки повреждений.

Железнодорожное движение возобновляли после повторной атаки 17 ноября. О том, как развивалась ситуация на Крымском мосту 16 ноября, Life.ru сообщал в отдельной первоначальной сводке.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле пообещали полностью восстановить повреждённый Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транспортный переход станет «ещё лучше прежнего». После атак 16 и 17 ноября специалисты приступили к ремонту повреждённых конструкций.