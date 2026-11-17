Пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой между Крымом и Краснодарским краем после нарушения транспортного сообщения из-за атак на Крымский мост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём канале в мессенджере Max.

«По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, прерванного в результате вражеских атак на Крымский мост. Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой», — написал Аксёнов.

По словам руководителя региона, альтернативные способы пересечения Керченского пролива организованы для людей, которым необходимо срочно добраться с полуострова на Кубань или в обратном направлении.

Актуальную информацию о доступности паромов и поездов, а также об изменениях в транспортном сообщении пассажирам рекомендовали уточнять на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым.

Напомним, Крымский мост подвергся атакам беспилотников 16 и 17 ноября. По данным Следственного комитета России, в результате ударов были повреждены конструкции сооружения. Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Ранее Life.ru сообщал об открытии круглосуточных пунктов обогрева на подъездах к Крымскому мосту. Для автомобилистов организовали площадки, где можно согреться и получить горячее питание. Дополнительные пункты помощи планировалось развернуть в Темрюкском районе Краснодарского края в течение 17 ноября на фоне ограничений движения через переправу.