Соединённые Штаты поддерживают возможности Украины наносить удары средней дальности и намерены продолжать работу в этом направлении. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, комментируя американскую военную помощь Киеву.

«Мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы делаем шаги, отвечающие этой политике», — сказал представитель Пентагона.

Колби подчеркнул, что Вашингтон рассматривает поддержку украинских войск на передовой и удары средней дальности как наиболее эффективные инструменты военной помощи. При этом он усомнился в том, что удары по целям на большой глубине способны приблизить завершение конфликта или существенно изменить ситуацию на фронте.

Ранее Life.ru сообщал, что компания SpaceX назвала технической проблемой ограничения работы Starshield для ВСУ. По словам украинского дипломата Дениса Сеника, Киев продолжает обсуждать ситуацию с компанией, однако не получил исчерпывающих объяснений, почему ограничения спутниковой связи сохраняются.