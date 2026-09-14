Пиво, кокаин и сон на посту: Пьяный диспетчер парализовал железную дорогу в ФРГ

Движение поездов по Шварцвальдской железной дороге в Германии остановилось более чем на час из-за пьяного диспетчера. Инцидент произошёл на станции в городе Генгенбах. Подробности опубликовала Федеральная полиция Германии.

Утром 13 сентября 29-летний сотрудник перестал выходить на связь. Полицейские увидели его через окно: мужчина лежал на кровати и не реагировал на стук и сигналы железнодорожной связи. После настойчивого шума диспетчер всё же открыл запертую дверь. В помещении обнаружили пустые пивные бутылки, а алкотестер показал 0,94 промилле.

Кроме того, в кошельке железнодорожника нашли две дозы белого вещества. Сам мужчина заявил, что это кокаин. Прокуратура распорядилась взять у него кровь на анализ.

Около 10:20 на станцию прибыл сменщик, а спустя десять минут движение поездов возобновили. В отношении диспетчера ведётся расследование по подозрению в создании угрозы железнодорожному сообщению и незаконном хранении наркотиков.

Ранее Life.ru рассказывал о другой остановке поездов на юго-западе Германии. Неизвестные вскрыли бетонный колодец и перерезали железнодорожные кабели между Бакнангом и Маубахом. Из-за повреждений нарушилось расписание составов, а жители 38-тысячного города временно остались без телефонной связи и интернета. Для ремонта участок закрывали примерно на три с половиной часа, а немецкие правоохранители начали расследование возможной диверсии.