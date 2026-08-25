Диверсанты перерезали ж/д кабели в Германии и остановили поезда

Неизвестные перерезали несколько кабелей рядом с железнодорожными путями на юго-западе Германии. Государственная служба безопасности расследует произошедшее как возможную диверсию, сообщило агентство DPA.

Повреждение обнаружили между городом Бакнанг и его районом Маубах в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По версии полиции, днём 23 августа злоумышленники вскрыли бетонный колодец и с помощью инструментов перерезали находившиеся внутри линии.

Из-за сбоя нарушилось движение поездов, а жители 38-тысячного Бакнанга временно остались без интернета и телефонной связи. Количество затронутых рейсов не уточняется. Для ремонта участок перекрывали в ночь на 24 августа примерно на три с половиной часа. Сейчас составы проходят его практически по расписанию.

Deutsche Bahn обнаружила повреждение после автоматического сигнала о блокировке пути. Представитель концерна уточнил, что запланированных строительных работ в этом месте не проводилось. Полиция разыскивает свидетелей и устанавливает личности диверсантов.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что немецкое правительство имеет доказательства, которые могут вывести следствие на заказчиков инцидента с дронами в аэропорту Лейпциг/Галле. Он отметил, что если вина конкретных лиц будет доказана, их фамилии обнародуют.