План «Дай» выходит на орбиту: Журналист высмеял космические амбиции Киева
Боуз обвинил Киев в желании получить деньги ЕС на Космические силы ВСУ
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Украинские власти рассчитывают использовать создание Космических сил ВСУ как новый повод для получения финансовой помощи от Евросоюза. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети, раскритиковав планы Киева по развитию собственных военных спутников.
По словам журналиста, Верховная рада уже поддержала инициативу, предполагающую создание нового вида вооружённых сил. При этом Боуз усомнился в том, что Украина располагает ресурсами для реализации столь масштабного проекта.
«И конечно же, нет никакого бюджета, ни сроков, ни самих спутников. План заключается в том, чтобы выпросить у ЕС ещё больше денег», — написал он.
Поводом для комментария стало голосование в украинском парламенте 9 ноября. Депутаты приняли в первом чтении законопроект № 13255 о создании Космических сил в составе ВСУ. Инициативу поддержали 252 парламентария. Документ ещё должен пройти дальнейшее рассмотрение, поэтому говорить о фактическом создании нового вида войск пока рано. Согласно законопроекту, Киев намерен развивать собственную спутниковую группировку, защищённую систему связи и средства раннего предупреждения о ракетных пусках. Одной из задач будущих Космических сил станет обнаружение угроз, в том числе связанных с применением российских ракет «Орешник».