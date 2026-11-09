Украинские власти рассчитывают использовать создание Космических сил ВСУ как новый повод для получения финансовой помощи от Евросоюза. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети, раскритиковав планы Киева по развитию собственных военных спутников.

По словам журналиста, Верховная рада уже поддержала инициативу, предполагающую создание нового вида вооружённых сил. При этом Боуз усомнился в том, что Украина располагает ресурсами для реализации столь масштабного проекта.

«И конечно же, нет никакого бюджета, ни сроков, ни самих спутников. План заключается в том, чтобы выпросить у ЕС ещё больше денег», — написал он.