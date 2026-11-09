Владимир Зеленский заявил, что договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о применении специального механизма экстренной помощи Украине. По его словам, Евросоюз сможет оперативно выделить средства на первоочередные потребности страны, столкнувшейся с перебоями в подаче электричества, воды и отопления после российских ударов. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях, а также в Херсоне. Именно проблемы с обеспечением населения светом, водой и теплом стали одной из главных тем разговора с главой Еврокомиссии.

«Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас нужнее всего», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, представители сторон уже работают над реализацией договорённости. При этом конкретный объём предполагаемой финансовой помощи и сроки её предоставления не раскрываются. Еврокомиссия пока отдельно не подтвердила запуск упомянутого механизма.

Во время разговора также обсуждалась дополнительная энергетическая и гуманитарная помощь для подготовки к зиме. Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен затронули вопросы вступления Украины в Евросоюз и дальнейшие дипломатические контакты.

Отдельной темой стали предстоящие переговоры в Абу-Даби. Зеленский сообщил, что согласовал с главой Еврокомиссии позиции относительно встречи и рассчитывает на результаты трёхстороннего формата.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия перечислила Украине 4,36 миллиарда евро в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро. Из этой суммы 3,7 миллиарда предназначены для бюджетных нужд, а ещё 658 миллионов — для закупки вооружений.