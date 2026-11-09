Депутат Госдумы Пётр Толстой прокомментировал планы Евросоюза прекратить закупки российского газа к концу 2027 года. Он утверждает, что Москва не намерена удерживать европейских покупателей и готова переориентировать экспорт на другие направления. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

«Пусть дровами топят, навозом, гусениц едят. Мне всё равно. Я считаю, что если у нас есть возможность поставлять наш газ на другие рынки, то европейцы пусть отказываются», — сказал депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе допустили возвращение к закупкам российского газа из-за резкого роста цен на энергоносители. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас предупредил, что без эффективных мер по сдерживанию стоимости топлива призывы возобновить поставки из России могут звучать всё громче. При этом сам чиновник выступает против такого решения.