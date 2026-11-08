Венгрия обсудит с Румынией закупку газа для замены российских поставок
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Венгрия обсудит с Румынией закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep. Будапешт рассчитывает за счёт этих поставок заместить часть российского импорта. Новый раунд переговоров пройдёт в Бухаресте через две недели, сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в видео, которое цитирует Világgazdaság.
Венгерская сторона обсуждает с румынскими коллегами не только закупку топлива, но и его доставку в другие страны Центральной Европы. Добычу на Neptun Deep планируют начать в 2027 году. Объёмы возможных поставок Капитань не назвал.
Ещё в сентябре министр говорил, что к октябрю 2027 года Венгрия сможет обеспечить себя газом из других источников, если подготовка пойдёт по плану. В начале ноября глава венгерского МИД Анита Орбан подтвердила, что Будапешт намерен уложиться в установленный Евросоюзом срок отказа от российского газа.
Помимо румынского направления Будапешт рассматривает расширение СПГ-терминала в Хорватии и связанного с ним газопровода. Среди других вариантов Анита Орбан называла маршрут через Грецию, по которому можно получать сжиженный и азербайджанский газ, а также терминалы в Польше и Литве.